قرار عاجل من وزير التموين بشأن الدعم النقدى

19 فبراير 2020 - 01:21 م

أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، عن تطبيق اقتراح الدعم النقدي المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية (21 سلعة).

وأضاف المصيلحي في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مهمة الوزارة هي رفع كفاءة الدعم وزيادة الفاعلية، معتبرًا أن الدعم العيني أقل كفاءة، وأقل فاعلية.

وتابع: "سيكون المبلغ المالي المخصص للفرد في البطاقة 200 جنيه بدل من 140 جنيهًا حاليًا (90 جنيهًا في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية للفرد الواحد بالبطاقة التموينية)، ويكون للمواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع.