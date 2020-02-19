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الضرائب تطالب "فيس بوك" بسداد 9 مليارات دولار

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أشرف العبساوى

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دوري

ضرائب

كاس

مارك

طالبت الضرائب الأمريكية، شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمتأخرات بقيمة 9 مليارات دولار، أمام قاض في سان فرانسيسكو.

الضرائب اتهمت الشركة بأنها أعلنت عن قيمة أدنى من الواقع بالنسبة لعمليات نقل التكنولوجيا بهدف خفض قيمة الضرائب المترتبة عليها في الولايات المتحدة على هذه العائدات.

في المقابل أكدت «فيس بوك» أن القيمة التي سددها لها فرعها الأيرلندي لقاء عمليات نقل التكنولوجيا المعنية بالقضية كانت في الحقيقة أعلى من القيمة الفعلية لهذه الأصول، وأن الضرائب التي سددتها في الولايات المتحدة كانت بالتالي أعلى مما ينبغي.

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