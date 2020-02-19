» "بعد أقوم أبوسك".. ليلى علوى مطلوبة على جوجل

19 فبراير 2020 - 12:18 م

تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث في جوجل، وذلك بعد تصريحاتها لـ الفنان أحمد خليل بعد الاحتفال بمرور 19 عامًا على مسلسل "حديث الصباح والمساء" من أبرزها "أقوم أبوسك ولو كنا اتقابلنا بدرى شوية كنت أتجوزتك".

وظهر أبطال مسلسل "حديث الصباح والمساء" في ضيافة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، وكان أبرزهم ليلي علوي والمخرج أحمد صقر.

وينتظر ليلى علوى عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" الذى تقدم فيه دور سيدة متشددة دينيًا وتتسبب فى كثير من الأزمات فى حياة بعض المقربين لها.

ويشارك ليلى علوي فى بطولة الفيلم كل من زينة وتأليف وإخراج محمد أمين.

كما ينتظر ليلى علوى كتابة جزء ثان من مسلسل "حديث الصباح والمساء" وذلك بعد أن أعلن عنه المخرج أحمد صقر.