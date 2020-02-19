» بالفيديو.. بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين

19 فبراير 2020 - 12:11 م

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه جار التحول من العدادات العادية إلى العدادات المسبوقة الدفع، لافتًا إلى أن الوزارة استقبلت 8 ملايين بلاغ من الفترة من 2016 إلى 2020.

وأضاف أن 4.5 بلاغ من شكاوى فنية في العدادات بينما الحالات التجارية لم تتخط 320 ألف شكوى على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أنه يتم البحث في كل الشكاوى حتى لو الشكوى غير صحيحة للتأكد من صحتها ومن مصداقية مبلغها، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها ادفع واشتكي".

وأشار أثناء حديثه في برنامج "صباح الورد" على فضائية "تن"، إلى أن رقم الخط الساخن هو 121 ويتم استقبال الشكاوى من خلاله وتقوم إحدى الشركات المستقلة باستقبال الشكاوى، لافتًا إلى أن أغلب الشكاوى تكون من الأعطال حيث توجد بعض الأماكن لا يوجد فيها شبكات توصيل جيدة إلى جانب أنه تتم إضافة 9 آلاف محول على مستوى القرى والنجوع بمختلف المحافظات، حسبما نشرت "صدى البلد".