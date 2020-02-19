  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

سر انتشار "كورونا" بووهان الصينية.. السبب صادم

أجهزة "الجيروسكوب" في المسيرات التي استهدفت أرامكو إيرانية الصنع

أجهزة "الجيروسكوب" في المسيرات التي استهدفت أرامكو إيرانية الصنع

مني فاروق

بعد فيديو الانتحار.. شريف منير: عايز أمثل مع مني فاروق

الدكتور مبروك عطية

داعية: تزوج الزانية وحطها على دماغك بشرط

أحمد موسي

موسى: إحنا مفيش علينا كبير كله هيتحاسب

ميدو

"ميدو" يدعم "الجبلاية" فى هذا الأمر

عمر نجيب

توفى بعد والدته بأسبوع.. رحيل مأساوي لـ إعلامي شهير

الأميرة ديانا

طاهي الأميرة ديانا يكشف هذه المفاجأة

وزير التعليم

"التعليم" عن فيديو الراقصة داخل الفصل: المدرس السبب

صورة من الفيديو

فيديو قاس.. وإعلامية: اللي يعمل كدا معندوش ضمير

حقيقة مشادات لاعبي الزمالك بمعسكر أبوظبي

الرياضة

حازم إمام يطالب الزمالك بمستحقاته المتأخرة
حازم إمام يطالب الزمالك بمستحقاته المتأخرة
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يرفض عرض الزمالك: أنا أهلاوي ومستحيل أروح هناك

#

مرتضى يهاجم نجم الزمالك: ملكش فلوس عندي

#

رسالة نارية من رضا عبد العال للاعبي نادي الزمالك

#

حقيقة مراقبة ريال مدريد لمهاجم الزمالك

مشادات

الزمالك

الاهلى

شوبير

سوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود مشادات بالأيدى بين حازم إمام وأحمد سيد "زيزو" نجمي فريق الزمالك، داخل معسكر الفريق بأبوظبي قبل مباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى والمقرر لها غدًا الخميس. 

وأكد "شوبير" في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن الأمور تسير بشكل جيد ورائع داخل الفريق نافيًا وجود أي خلاف بين نجمي الفريق.

وأضاف أن حازم إمام لم يشارك في مران الفريق أمس واكتفى بمجرد الركض الخفيف، لافتًا إلى أن زيزو أصيب نتيجة لـ صدام مع أحد لاعبي الفريق خلال المران الأساسي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين
» حقيقة مشادات لاعبي الزمالك بمعسكر أبوظبي
» محافظ المنوفية يعترض على قرار "التعليم" بشأن فيديو الراقصة
» رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
» المقاولون يواجه المصرى فى كأس مصر
» البنوك تستغيث بـ«المركزي» للتدخل والوساطة عند «المالية»
» فيديو مروع لتحطم طائرتين في أستراليا ومقتل كل ركابهما
» "نيمار" يفتح النار على جهاز "سان جيرمان"
» "حمو بيكا "يثير ضجة.. منعته الموسيقيين فقاضى التشكيليين والثقافة
» كائن غريب يظهر في بريطانيا.. يفترس الحيوانات ويختفي
» عمر كمال يتحدى هاني شاكر بفيديو جديد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان