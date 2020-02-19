أجهزة "الجيروسكوب" في المسيرات التي استهدفت أرامكو إيرانية الصنع

19 فبراير 2020 - 11:51 ص

كشف تقرير صدر عن مركز أبحاث التسليح عن أن أجهزة "الجيروسكوب" في المسيرات التي استهدفت أرامكو صناعة إيرانية، بحسب ما ذكرت العربية في نبأ عاجل.

وأضافت أنه بحسب التقارير فإن أجهزة صغيرة في المسيرات التي استهدفت أرامكو عثر عليها في طائرة إيرانية بأفغانستان، منوهة بأن تشابه الأجهزة في المسيرات يربط إيران بالهجوم على أرامكو.

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية كانت قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي أن هجومًا بواسطة طائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية العملاقة.

وأفادت حينها بأن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو قامت بإخماد حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.