سر انتشار "كورونا" بووهان الصينية.. السبب صادم

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مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"
مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"
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إيمان هاني

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روت الدكتورة أسماء شكري، من العائدين من الصين، تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة عن سبب انتشار "فيروس كورونا"، قائلة: "الفيروس بدأ يظهر في أواخر ديسمبر من العام الماضي، ولم يكن يعرف أحد طبيعة ونوعية هذا المرض في البداية".

وأضافت شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية: "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، قائلة: "كان هناك طبيب صيني اكتشف بعض الحالات، وبدأ في معالجتها وتوفي هذا الطبيب في 7 فبراير، نتيجة إصابته بهذا الفيروس"، لافتة إلى أن هذا المرض عبارة عن مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي".

وتابعت الدكتورة العائدة من الصين: "عقب انتشار المرض بدأت التوعية باستخدام الكمامات والمطهرات، وتطهير دائم للأيدي والمحافظة على النظافة الشخصية.. والموضوع سبب ذعرًا لنا ولأهلي ومن هنا بدأنا التواصل مع السفارة المصرية ببكين".

وعن سبب انتشاره في مدينة ووهان الصينية قالت: "يرجع ذلك إلى أسواق المأكولات البحرية والبرية في هذه المدينة، وكان ذلك هو السبب الرئيسي".

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