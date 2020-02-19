» محافظ المنوفية يعترض على قرار "التعليم" بشأن فيديو الراقصة

19 فبراير 2020 - 11:15 ص

علق معتز حجازي، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، على مشاهدة طلاب في مدرسة بالمنوفية كليب لراقصة، قائلاً: "المحافظة قررت استبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بالواقعة، ولم يتم إقالته".

وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، هذه الواقعة أثبتت من خلال مشرف الدور بالمدرسة حينما حدثت، وبعدما أبلغ مدير المدرسة، قام بفصل الطلاب 3 أيام، وهذا أعلى عقوبة وفقًا للائحة.

وتابع: "الإدارة التعليمية عندما علمت قامت برفع العقوبة لـ15 يومًا، وعندما علم المحافظ أحال الواقعة إلى التحقيق العاجل، واستبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، وقامت النيابة العامة اليوم بالانتقال إلى المدرسة لتحديد المسئولية الجنائية والإدارية في الواقعة.

وأكمل: مشاهدة الطلاب لكليب راقصة في المدرسة خطأ فادح، وعقوبة الطلاب بالفصل غير كافية، لذلك سيتم توجيه الأخصائيين بالمدرسة للعمل على تعديل السلوك قدر المستطاع".