» رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

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أسماء شكري

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من سوء الأحوال الجوية، على مدن ومحافظات مصر، من اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.

وأوضحت خلال بيان نشرته أن الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وهناك أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

وتابعت: "الرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فهناك أمطار متوسطة على جنوب سيناء، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

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