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"حمو بيكا "يثير ضجة.. منعته الموسيقيين فقاضى التشكيليين والثقافة

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حمو بيكا
حمو بيكا
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متابعات- أمينة عبد العال

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بالرغم من أن نقابة المهن الموسيقية هي التي أصدرت أمرًا بمنع حمو بيكا من الغناء إلا أنه قدم شكوى إلى مجلس الدولة لمقاضاة وزيرة الثقافة ونقابة التشكيليين، ما أثار الجدل علي مواقع التواصل.

ونشر "بيكا" منشورًا من الدعوى القضائية التي أقامها على صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب عليها: "شكرًا لقبول دعوى أمام مجلس الدولة.. بس يارب تتم والقرار يتلغي وتحددوا الخط اللي إحنا نمشي عليه وإحنا معاكو.. شكرا مجلس الدولة".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أصدر قرارًا بمنع العديد من مطربي المهرجانات من الغناء واشتملت قائمة الأسماء علي "حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال".


 


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