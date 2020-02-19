داعية: تزوج الزانية وحطها على دماغك بشرط

19 فبراير 2020 - 10:54 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد أحد يخلو من الخطيئة، وجميعنا مأمورون بالتوبة، موضحًا أن شرط التوبة أن تكون نصوح.

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "التوبة النصوح زي الاستحمام بسبع صابونات، و7 علب شامبو، ويجب أن يكون التعامل بين المواطنين بمبدأ حسن الظن حتى يثبت العكس.

وتابع: إجماعًا بين علماء المسلمين على أنه لو هناك شخص زانٍ وبشهادة الجميع، وتاب إلى الله، يمكنه أن يتزوج بامرأة شريفة وعفيفة، والعكس أيضًا صحيح، معقبًا: "لو في واحدة مقطعة السمكة وديلها، وحد محترم شافها تابت، يتزوجها ويحطها على دماغه من فوق بشرطة التوبة النصوح".