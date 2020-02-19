كائن غريب يظهر في بريطانيا.. يفترس الحيوانات ويختفي

19 فبراير 2020 - 10:40 ص

رصدت كاميرات مراقبة مثبتة على أحد العقارات في طريق المطار في بريطانيا، حركة غير طبيعية لـ"كائن" غريب يتحرك بسرعة أثناء الليل، وفي الصباح وجدوا جثة لحيوان تم افتراسه مكانه، حسبما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأظهرت كاميرات المراقبة حيوانًا يجري بسرعة البرق ولم تتمكن الكاميرا من التقاط صورة واضحة له بسبب سرعته، وفي الصباح وجدوا حيوان ملقي في نفس المكان.

وانتشرت آثار الدماء على رقبة ذلك الحيوان، وكأنه كان في معركة دامية انتهت بموته، وفي نفس الليلة ظهر الكائن الغريب في الكاميرات مرة أخري.