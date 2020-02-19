"نيمار" يفتح النار على جهاز "سان جيرمان"

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بريطانيا

كائن غريب

مطار بريطانيا

انتقد النجم البرازيلي نيمار، ناديه باريس سان جيرمان للطريقة التي تعامل فيها مع إصابته الأخيرة بعد تسجيله هدف فريقه خلال خسارة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-2.

وسجل المهاجم النرويجي إيرلينج براوت هالاند هدفي دورتموند رافعًا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 10 متساويًا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

لكن نيمار منح سان جرمان الأمل بتسجيله هدف فريقه قبل مباراة الإياب المقررة على ملعب بارك دي برانس في باريس في 11 مارس المقبل.

وبعد المباراة انتقد نيمار ناديه لعدم منحه الفرصة لخوض المزيد من المباريات قبل لقاء دورتموند وقال في هذا الصدد لراديو مونت كارلو: “من الصعب عدم خوض 4 مباريات تواليا للأسف، لم يكن قراري، كان خيار النادي الأطباء ولم يعجبني هذا الأمر.

وتابع: تحدثنا بهذا الشأن طويلاً لأنني كنت أريد اللعب، كنت في حالة جيدة، لكن النادي كان متخوفًا وفي النهاية أنا الذي عانيت.

وأوضح: كانت مباراة صعبة لكن يتعين علينا القيام بواجبنا في مباراة العودة اللعب على أرضنا أفضل شيء في العالم، أمامنا 90 دقيقة لتحقيق شيء ما.

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