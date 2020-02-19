عمر كمال يتحدى هاني شاكر بفيديو جديد

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منع من الغناء

أعلن المطرب والملحن، عمر كمال، أن قرار نقابة الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من المشاركة في أي حفل، لن يؤثر على حفلاته في الخارج.

ونشر عمر كمال فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" مؤكدًا أن قرار منعه من الغناء في مصر فقط .

وقال "كمال"، خلال الفيديو: "حفلاتنا في السعودية والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة في مواعيدها، وتم التعاقد والاتفاق عليها نهائيًا، انتظرونا هناك".

وأضاف: "ونتمنى أن يُحل قرار منعنا في مصر قريبًا".


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