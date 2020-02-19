توفى بعد والدته بأسبوع.. رحيل مأساوي لـ إعلامي شهير

رحل الإعلامي عمر نجيب، المذيع بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بطريقة مأساوية، حيث كشف أحد المقربين منه عن أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي.

وكشف الإعلامي عليان حسن، بقناة النيل للرياضة، كواليس رحيل الإعلامي عمر نجيب، وذلك عبر حسابه على الـ"فيس بوك"، حيث قال: "الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: "معلش الحاجة والدتي توفاها الله".

وأضاف "عليان": "دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر.. لم تنتظر كثيرًا للقاء أمك.. الله يرحمك ويجمعك بها بها في الفردوس الأعلى".

وتوفي عمر نجيب صباح اليوم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم بمسجد التوحيد بمدينة العبور.

وكان الراحل يقدم عدة برامج مثل "هو وهي" على قناة لايف، وحفلات محكى القلعة، وبعد ذلك انتقل لقناة الأسرة والطفل.