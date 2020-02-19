  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسي

موسى: إحنا مفيش علينا كبير كله هيتحاسب

ميدو

"ميدو" يدعم "الجبلاية" فى هذا الأمر

عمر نجيب

توفى بعد والدته بأسبوع.. رحيل مأساوي لـ إعلامي شهير

الأميرة ديانا

طاهي الأميرة ديانا يكشف هذه المفاجأة

وزير التعليم

"التعليم" عن فيديو الراقصة داخل الفصل: المدرس السبب

صورة من الفيديو

فيديو قاس.. وإعلامية: اللي يعمل كدا معندوش ضمير

ارشيفية

حقيقة وفاة 3 طلاب بالإسكندرية بفيروس"كورونا"

فايلر

ضربة موجعة للأهلى قبل مباراة السوبر

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "الكلام دا عيب"

السعودية

مكافأة مليون ريال.. السعودية ترصدها لهذا الأمر

توفى بعد والدته بأسبوع.. رحيل مأساوي لـ إعلامي شهير

الصفحة الأخيرة

عمر نجيب
عمر نجيب
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

#

شاهد.. أول ظهور لـ نانسي عجرم وبناتها بعد حادث السرقة

#

الموت يفجع الفنان حسام داغر

#

أول ظهور لـ "سعد سمير" بعد عملية أكيليس

وفاة

ماسبيرو

عمر نجيب

عليان حسن

رحل الإعلامي عمر نجيب، المذيع بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بطريقة مأساوية، حيث كشف أحد المقربين منه عن أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي.

وكشف الإعلامي عليان حسن، بقناة النيل للرياضة، كواليس رحيل الإعلامي عمر نجيب، وذلك عبر حسابه على الـ"فيس بوك"، حيث قال: "الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: "معلش الحاجة والدتي توفاها الله".

وأضاف "عليان": "دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر.. لم تنتظر كثيرًا للقاء أمك.. الله يرحمك ويجمعك بها بها في الفردوس الأعلى".

وتوفي عمر نجيب صباح اليوم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم بمسجد التوحيد بمدينة العبور.

وكان الراحل يقدم عدة برامج مثل "هو وهي" على قناة لايف، وحفلات محكى القلعة، وبعد ذلك انتقل لقناة الأسرة والطفل.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ملابس "القطبين" بالسوبر المصرى
» شوبير: هذه الحقيقة الكاملة في قصة ضرب حازم إمام لـ"زيزو" في عينه
» فنان شهير: لهذه الأسباب رفضت العمل مع عادل إمام
» الأهلي لـ"كهربا": إذا قابلت مرتضى في السوبر فتعامل معه بهذه الطريقة
» طلب مفاجيء من منى فاروق لمتابعيها بعد تهديدها بالانتحار
» "الباز" يطالب بوضع مطربي المهرجانات في "حجرغنائي"
» بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد
» الجمعة.. إنطلاق فاعليات المؤتمر العربي الرابع للمحاماة
» هذا هو السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين لـ"المخدرات"
» "التعليم" تكشف حقيقة واقعة الشيشة داخل أحد الفصول
» فضيحة.. إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان