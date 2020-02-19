حقيقة وفاة 3 طلاب بالإسكندرية بفيروس"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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وفاة 3 طلاب بكورونا

أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن الأنباء التي ترددت حول وفاة 3 طلاب بفيروس "كورونا" في بعض التسجيلات الصوتية المسربة.

وأكد "عثمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، مساء أمس أن التسجيلات الصوتية المسربة تحتوي على أخطاء واضحة جدا والأقوال متضاربة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الـ3 سيدات الموجودات بالتسجيل أطلقن الشائعات لإثارة الخوف والقلق، لافتًا إلي أنهن فعلن ذلك أثناء الالتهاب السحائي، وتسريباتهن الصوتية موجودة.

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