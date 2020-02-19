فيديو قاس.. وإعلامية: اللي يعمل كدا معندوش ضمير

عرضت الإعلامية جيسي العاصي، تقريرًا تليفزيونيًا يرصد حالة إنسانية لرجل عجوز، أحد مرضى ضمور العضلات، يعيش في غرفة بمفرده بمدينة بنها فى محافظة القليوبية.

وروي الأهالي لكاميرا برنامج "بر الأمان" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مأساة المسن قائلين: "رجل مريض معاق، يسكن فى أوضة بمفرده وكل جيرانه بيحبوه، لأنه عفيف النفس وبيحب يعمل عجلاتي ولا يمد يده لأحد، لكن صاحب العقار استغل إعاقته وسنه الكبير وزور عقد الإيجار وطرده".

وطلب أهالي المنطقة، البرنامج بمساعدته ورجوعه لمحل إقامته مرة أخرى، لأنه عفيف النفس. من جانبها طالبت الإعلامية جيسي العاصي، محافظ القليوبية بتوفير سكن وكرسي متحرك لهذا الرجل ليساعده على سهولة الحركة، معقبة: "اللي يتسبب في قهر واحد عجوز معندوش ضمير".

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