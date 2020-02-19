طاهي الأميرة ديانا يكشف هذه المفاجأة

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الأميرة ديانا
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الاميرة ديانا

الأكل الصحى

دارين مكجرادي

طاهي الأميرة ديانا

كشف طاهي الأميرة الراحلة ديانا، عن أسرار حياتها داخل القصر، لافتًا إلى أن طريقة إعداده للطعام تغيرت إلى الأكل الصحي، لتناسب الأميرة.

وأوضح الطاهي دارين مكجرادي، أنها عندما مرضت بـ"البوليميا" أحد اضطرابات الطعام، طلبت منه أن يساعدها بالابتعاد عن وضع الدهون في الطعام فيما ستقوم هي بمساعدة نفسها عن طريق الصالة الرياضية، ما دفعه لترك الوجبات المعدة بصلصات الكريمة والأكلات الدسمة.

كما كشف عن أن "الفلفل المحشو" كان واحدًا من أطباق ديانا المفضلة، التي تتناولها بمعدل مرتين أو ثلاثة أسبوعيا.

وأشار إلى أنها كانت نباتية، إلا أنها كانت تأكل لحم الغنم أحيانًا من باب الترفيه عن نفسها، حيث كانت تحب تناول السمك، مثل السلمون .

يذكر أن الطاهي الملكي دارين مكجرادي، ألف كتب في الطهي، وقضى 15 عامًا داخل المطبخ الملكي، يعد خلالها الطعام لأبرز أفراد العائلة المالكة.

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