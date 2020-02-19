"التعليم" عن فيديو الراقصة داخل الفصل: المدرس السبب

19 فبراير 2020 - 09:50 ص

عقب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على واقعة مشاهدة الطلاب فيديو راقصة بمدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات في المنوفية.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "شاهدوا الفيديو على السبورة الذكية بأحد الفصول، واشترك بالواقعة 22 طالبًا وتعرضوا لعقوبة الفصل 3 أيام، وسيواجهون الفصل نهائيًا حال تكرار الواقعة، فضلاً عن أن لجنة الحماية ستستمع إليهم.

وتابع: "الواقعة حدث في توقيت الفسحة، والطلاب غيروا نظام السبورة، مؤكدًا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم يتابع الواقعة بنفسه وتم تحويل المدرس المشرف على الدور بمدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات إلى التحقيق، معقبا: "المدرس سبب في الواقعة لأنه لم يقم بدوه الرقابي".