مكافأة مليون ريال.. السعودية ترصدها لهذا الأمر

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بدءها لتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة و التهرب من الزكاة والضريبة والذي ينص علي صرف مكافآت تشجيعية لكل من يساهم في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف علي تطبيقها ولوائحها التنفيذية .

و تصل قيمة المكافأة التي رصدتها الهيئة إلي مليون ريال ، عبر الاستعانة ببلاغات المواطنين والمقيمين الأجانب العاملين في البلاد.

وحددت اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي العام الماضي مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة بشرط أن لا يكون من موظفي الهيئة بشرط أن لا يكون من موظفي الهيئة ومنها حالات التهرب من الزكاة والضريبة بمقدار 2.5% من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدني ألف ريال وبحد أقصي يصل إلي مليون ريال.

وأشارت الهيئة في بيان لها نشرته"سكاي نيوز" أنها ستتعامل مع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة، بحيث تبقي هوية الشخص الذي يرصد مخالفة ضريبية ويبلغ عنها غير معروفة حتى بعد استلام مكافأته.

وأضافت الهيئة أن المخالفات تتضمن التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي أو إدخال و إخراج سلع أو خدمات من وإلي المملكة دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو تقديم مستند يهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق.


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