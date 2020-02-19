ضاحى خلفان ينشر فيديو لشبيه "بن باز".. ورسالة موجعة لمشاهير السناب

19 فبراير 2020 - 09:44 ص

نشر ضاحي خلفان مقطع فيديو على حسابه في تويتر، معربًا عن سعادته بأحد الأطفال الذي يؤدي مسابقة في حفظ الأحاديث النبوية.

وعلق خلفان على مقطع الفيديو بالقول: "المعجزة شبيه ابن باز.. أذهل الحضور بقوة الحفظ والشيخ السديس يقبل رأسه.. للعلم الطالب أعمى البصر وليس البصيرة.. هذا ما يستحق النشر وليس مشاهير السناب الفارغين".

وتفاعل العديد من رواد تويتر مع الطفل المعجزة، حيث علق أحد المغردين: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. اللهم احفظه بحفظك التام واطل في عمره اللهم آمين".

وعلق آخر: "حينما يعود الضمير وتهدأ النفس للعبد المتيقن بالله تفوح منه رائحة ترضي ربه وترضي نفسه.. أسأل الله أن لا يجعلنا ممن يتصارعون مع أنفسهم".







