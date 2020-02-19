الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

19 فبراير 2020 - 09:01 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل الدولار اليوم الأربعاء 19 فبراير تراجعًا جديدًا حيث سجل 15.58 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.

وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.50 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.59جنيه ، و للبيع سجل 15.69 جنيه.