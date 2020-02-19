مرتضى: هذا ما سأفعله إذا قابلت "كهربا" في السوبر

19 فبراير 2020 - 08:56 ص

أكد أحمد مرتضى - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - أنه لا داعي للتحذيرات التي أطلقها النادي الأهلي للاعبه محمود كهربا قبل مباراة السوبر بعدم الاحتكاك بأي من مسئولي نادي الزمالك..



وقال "مرتضى" في تصريحات لقناة القاهرة والناس: لا مانع أن نصافحه .. كهربا أصبح لاعبا في النادي الأهلي ببطاقة مؤقتة ، وهناك قضية بيننا لكن هذا لا يمنع أن نتعامل باحترام.



وأضاف: ليس لدينا غضب من كهربا بسبب رحيله من الزمالك .. نحن فقط غاضبون من الطريقة .. أهلا بكهربا في الأهلي أو أي نادي آخر .. نريد أن تكون الأمور طبيعية .. ولا داعي لأي مشكلة.



