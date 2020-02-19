» فنان شهير: لهذه الأسباب رفضت العمل مع عادل إمام

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رياض الخولي

أوضح الفنان رياض الخولي أسباب رفضه للعمل مع الزعيم عادل إمام في فيلم طيور الظلام بعد عرض السيناريو عليه.

وقال الفنان "رياض الخولي" إنه تلقى اتصالا من الكاتب وحيد حامد وعرض عليه المشاركة في فيلم "طيور الظلام" ، لكنه رفض تماما الفيلم حين علم أن أجره سيكون مجرد 50 قرشا فقط .

وأشار إلى أن القائمين على الفيلم أغروه للقبول قائلين "أنت سوف تعمل مع عادل إمام" .. لكنه رفض أيضا.

وتابع: من أسباب رفضي أيضا أن الشخصية كانت تتطلب شخصا يملك لحية ويتحدث باللغة العربية بشكل جيد .

واستدرك : ذهبت وجلست مع أمي وحكيت لها ما حدث ، فطلبت مني الموافقة على الفيلم ، وبالفعل وافقت ونجحت.

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