» الأهلي لـ"كهربا": إذا قابلت مرتضى في السوبر فتعامل معه بهذه الطريقة

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مرتضى منصور

كهربا

حذر سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" من الدخول في مشادات ومماحكات مع رئيس الزمالك مرتضى منصور خلال مباراة السوبر .

وقال عبد الحفيظ لكهربا إنه من الوراد أن يتقابل مع رئيس الزمالك على منصة التتويج بعد لقاء السوبر مطالبا إياه بعدم الحديث معه أو مع أي مسئول من نادي الزمالك لعدم تطور الأمر لمشادات.

وأكد كهربا التزامه الكامل بالتعليمات وتفهمه للموقف ، مشيرًا إلى أنه يعرف مباديء الأهلي وسوف يلتزم بها.

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