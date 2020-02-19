رد حاسم من عالم أزهري بشأن تقدم ساعة "القيامة"

19 فبراير 2020 - 01:00 ص

علق الشيح باسم سامي، أحد علماء الازهر الشريف، على حديث بعض علماء الذرة بتقدم ساعة القيامة 100 ثانية، قائلًا: "توقيت علم الساعة لا يعلمه إلا الله، ومهما حصل الإنسان على علم، فهو قدر قليل من علم الله".



وتابع "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الله قد استأثر بعلمه وقدرته 5 أشياء منهم توقيت يوم القيامة، وهذا واضح في قوله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ".

