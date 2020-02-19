الرئيس الفرنسي يفرض قيودا على إيفاد الأئمة إلى بلاده

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"الصحة" توجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن المدارس
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مدرس يدخن الشيشة داخل الفصل.. وقرار عاجل من«التعليم»
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