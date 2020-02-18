تعليق غير متوقع من أشرف زكي عن أزمة محمد رمضان

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قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن النقابة مستعدة للقيام بواجباتها تجاه أي فنان يقع في أزمة ولا داع لسرد ما قامت به النقابة في الفترة الأخيرة ولسنا أغنى نقابة كما يشاع.
وأضاف أشرف زكي - خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور- أنه من الضروري احترام قانون النقابة ولدينا أعضاء وتصاريح ولا يصح أن تكون نسبة التصاريح أكبر من الأعضاء.
وأوضح أشرف زكي، أن الفنان لكي يصل إلى القمة يجب أن يواجه الكثير من الصعوبات كما أن كل فنان مسئول عن سلوكه وأنا لست مسئولا عن أفكار وسلوكيات أحد.
وتابع أشرف زكي، أن مشكلة الجمهور مع محمد رمضان ليست مشكلة مهنية ولا تخصني ولا يمكن التدخل فيها لأنها ليست من شأني، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاكل تم حلها وتدخل فيها ولكن هناك مشاكل ليس له دخل فيها لأنها ليست من اختصاصاته.    
 

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