» هذا هو السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين لـ"المخدرات"

18 فبراير 2020 - 11:40 م

قال الدكتور أحمد مصطفى، أخصائي نفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن 90% من متعاطي المخدرات الذين يتواصلون مع الصندوق لطلب المشورة أو العلاج من المراهقين.



وأشار "مصطفى"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين مواد مخدرة هو حب الاستطلاع أو تقليد ما يروه في أعمال فنية، أو أشخاص حولهم في حياتهم.

