"الصحة" توجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن المدارس

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المصريون ـ متابعات

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طمأن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، المصريين بشأن  المواطنين الذين عادوا من الصين بعد أن قضوا 14 يوما في الحجر الصحي، موضحا أنهم خرجوا بسلام ولم يتم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.
وقال مجاهد - خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"- أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والتعليم، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين طلبة المدارس، فهناك خطة وقائية لمتابعة الطلاب منذ الطابور الصباحي حتى نهاية اليوم وتقديم الإرشادات الصحية وإتباع كافة الإجراءات الوقائية للمدرسين والعاملين والطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حريصة على صحة المصريين بالخارج،  مشيرا إلى أن إعادة المصريين من ووهان الصينية كانت ملحمة وطنية بتكاتف أجهزة الدولة. 
وتابع أن الحالة التي تم اكتشافها في مصر كانت لشخص أجنبي يبلغ من العمر 33 عاما، وهو الآن في مستشفى العزل، مؤكدا أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض حتى الآن، ويتم عمل قياس الحرارة كل 8 ساعات ودرجة الحرارة مستقرة.
وأوضح أن فريق التمريض الموجود في الحجر الصحي مدرب على أعلى مستوى ويستطيع التعامل مع المصريين والأجانب ويتحدثون بعدد من اللغات، مؤكدا أن الشخص المصاب بالفيروس على اتصال بعائلته والسفارة تتابع معه.
 

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