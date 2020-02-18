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تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب هاني شاكر

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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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المصريون ـ متابعات

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انفعل الإعلامي تامر أمين على الهواء، وذلك بعد الهجوم على الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بسبب قراره بمنع الإسفاف وأغاني المهرجانات.
وأضاف تامر أمين - خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار- قائلا: "أنا مش عارف إيه الهجوم الكبير من السوشيال ميديا على الفنان هاني شاكر".
وتابع: "هو انتوا مبيعجبوش العجب.. مش لما كان في ناس بتغني اى حاجة خرجتوا وقولتوا الفن المصري راح في داهية وإحنا في فوضى فنية وكلام من هذا النوع ولما يصدر قرار لوقف هذا الإسفاف نهاجم اللي بيدافع عن الموسيقى" .
وأشار تامر أمين، إلى أنه مع قرار نقابة المهن الموسيقية قلبًا وقالبًا، وأن الفترة الأخيرة حدث مشكلات كثيرة بعد ظهور أغاني كثيرة تسمى أغاني المهرجانات.
وأوضح تامر أمين أن نقابة المهن الموسيقية هدفها الحفاظ على الموسيقى والغناء من الإسفاف.
ولفت تامر أمين إلى أن نقابة المهن الموسيقية وقفوا في وجه أغاني المهرجانات والتي يدعي أصحابها أنها غناء.

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