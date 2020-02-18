» "التعليم" تكشف حقيقة واقعة الشيشة داخل أحد الفصول

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، صحة واقعة وجود «شيشة ومعسل» داخل أحد فصول مدرسة الكوثر بمدينة 6 أكتوبر.



وقال حجازي – في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»- إنه تم إحالة المعلم للتحقيق ومدير المدرسة وعدد من المشرفين.

