» "التعليم" تكشف حقيقة واقعة الشيشة داخل أحد الفصول

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التعليم توضح حقيقة امتحان الصف الثالث الثانوي"أوبن بوك"

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، صحة واقعة وجود «شيشة ومعسل» داخل أحد فصول مدرسة الكوثر بمدينة 6 أكتوبر.
وقال حجازي – في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»- إنه تم إحالة المعلم للتحقيق ومدير المدرسة وعدد من المشرفين. 
من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى: «ازاي ده يحصل في مدرسة؟.. ليرد حجازي: سينال أشد عقاب».

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