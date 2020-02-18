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العراق.. مقتل 4 مدنيين في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

عرب وعالم

الجيش العراقي: تحرير 165 منطقة من "داعش"
الجيش العراقي: تحرير 165 منطقة من "داعش"
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المصريون ووكالات

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قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن 4 مدنيين قتلوا بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، جنوبي محافظة كركوك، شمالي البلاد.
وأضاف النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي، للأناضول، أن "مسلحي داعش، هاجموا قرية جغماغة بأطراف قضاء الدبس جنوبي المحافظة، وقتلوا 4 مدنيين، باستخدام أسلحة رشاشة".
وأوضح العبيدي أن "عناصر التنظيم فروا إلى جهة مجهولة بعد الهجوم".
وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك، وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة. -

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