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الجيش اليمني يصد هجوما واسعا للحوثيين غربي البلاد

عرب وعالم

الجيش اليمني يسيطر على عدة مواقع بتعز
الجيش اليمني يسيطر على عدة مواقع بتعز
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المصريون ووكالات

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أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، تصديه لهجوم واسع شنه الحوثيون على مواقع القوات المشتركة، في محافظة الحديدة غربي البلاد.
جاء ذلك وفق ما نقله الموقع الإكتروني لألوية العمالقة (تابعة للجيش) على لسان مصدر عسكري.
وأوضح المصدر الذي لم تتم تسميته أن "الهجوم بدأ ظهر اليوم (الثلاثاء)، على مواقع الجيش في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها قذائف المدفعية".
ولفت إلى أن "قوات الجيش تصدت للهجوم، وأوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف القوات المهاجمة (لم يحدد رقمًا معينًا)، فضلًا عن تدمير العديد من الآليات والعتاد العسكري".
وأشار المصدر إلى أن الهجوم "يأتي ضمن مسلسل خروقات مستمرة ترتكبها جماعة الحوثي، رغم سريان وقف إطلاق النار (مع القوات الحكومية) في مختلف جبهات القتال بالحديدة من قبل الأمم المتحدة"، وفق اتفاق السويد منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، تمكن الجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيرة حوثية "مفخخة"، فوق مدينة الدريهمي حسب المصدر نفسه.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من جماعة "الحوثي" حول ما ذكره موقع ألوية العمالقة.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019. 

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