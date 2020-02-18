» تعليق دخول الصينيين إلى روسيا بدءا من 20 فبراير

18 فبراير 2020 - 10:00 م

أعلنت السلطات الروسية، مساء الثلاثاء، تعليق دخول المواطنين الصينيين إلى البلاد اعتبارا من 20 فبراير / شباط الجاري.



جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "انترفاكس" المحلية عن، مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع مرسوما يقضي بمنع المواطنين الصينيين من دخول روسيا سواء بغرض السياحة أو العمل أو لأغراض خاصة.

وأضاف أن "تعليق دخول الصينيين إلى الأراضي الروسية سيبدأ اعتبارا من 20 فبراير / شباط الجاري".

كما أشار إلى أن تقديم طلبات الدعوة للمواطنين الصينيين لدخول روسيا سيتوقف بدءا من الخميس 19 فبراير.

وحسب البيان، فإن "القيود المؤقتة على دخول الصينيين إلى روسيا لن تؤثر على ركاب الترانزيت".