«شاكوش» يحتفل بتصدر أغنيته منصة «ساوند كلاود»

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حسن شاكوش
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ساوند كلاود

المرتبة الأولى عالميا

احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بتصدر أغنية "بنت الجيران" الترند في تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الاستماع، التى نالت شهرة كبيرة فى الفترة الاخيرة.

ونشر «شاكوش»، صورة من موقع موقع ساوند كلاود الشهير، وعلق قائلاً :«الحمدلله اغنية بنت الجيران رقم 1 علي العالم ع السوند».

وتقدم عدد من المحامين، اليوم الثلاثاء، بلاغ للنائب العام حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران).

وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛ 14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص بحظر الخمور.

وأوضح البيان أن ذلك جاء لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريض الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.

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