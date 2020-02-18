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قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

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قطر

كورونا

كوورنا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية قبل قليل، تسجيل أول إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت إنها لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، موضحة أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وذكرت أن المواطن يعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا، اكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.

وتمثل فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر، يمتد طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة "سارس".


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