» أحمد فتحي يصدم جمهورالأهلي قبل السوبر المصري

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المصريون

الزمالك

الاهلى

احمد فتحى

أكد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك صعبة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض أصدقاء له وأهم شيء هو الروح الرياضية بين الجانبين، فى اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال أحمد فتحي في تصريحات لفضائية أبو ظبي: "لاعبو الزمالك أصدقائي والفائز سيقول للخاسر حظ أوفر، اهم شئ هو  الروح الرياضية ، مباريات السوبر صعبة، خاصة أمام الزمالك القوي حاليًا، لابد من احترام أي خصم، وطبيعي أن يكون هناك قلق قبل اللقاء ووارد الفوز أو الخسارة".

وأكمل: "الجماهير عامل أساسي في أي مباراة، هم من يعطون طعمًا لكرة القدم، أحب اللعب وسط أجواء جماهيرية لأنها تصنع دوافع أكثر ، هناك من يشعر بأن الجماهير عامل سلبي ولكن بالنسبة لي عكس ذلك".


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