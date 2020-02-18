مدرس يدخن الشيشة داخل الفصل.. وقرار عاجل من«التعليم»

18 فبراير 2020 - 09:10 م

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مدرس يدخن "الشيشة" داخل الفصل الدراسي بوجود الطلاب، في مشهد صادم.

ويظهر المدرس وهو يدخن الشيشة، كما ظهر تواجد "بوتاجاز" داخل الفصل، وانتقد "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، هذا الفعل واصقًا الفصل بأنه أصبح قهوة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، مخاطبًا نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي: "إزاي ده حصل والمدرس قاعد في قهوة وغرزة وليس في فصل مدرسي"، ورد نائب الوزير، قائلا: "سينال عقابه".

وأكد نائب الوزير أنه تمت إحالة المدرس ومدير المدرسة والمشرف إلى التحقيقات وتم إيقاف المدير وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مشددًا على أن مثل هذا المدرس لا يريده في المنظومة التعليمية.

