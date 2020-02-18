تصريح عاجل من الجنائية الدولية بشأن محاكمة "البشير"

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عمر البشير

محاكمة البشير

عمر البشير اليوم

كشفت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات المتوقعة بشأن محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير.

وفي تصريحات له، قال المتحدث باسم المحكمة فادي العبدالله، إن إجراء محاكمة مختلطة لـ"البشير" أمر مستبعد.

وقال "إن نظام محكمة لاهاي ليس فيه ما يشير إلى مشاركتها في محاكم مختلطة"، بحسب موقع الحرة.

وجاء توضيح العبداللهردا على ما تناولته تقارير إعلامية حول حضور المحكمة الدولية إلى الخرطوم واحتمال محاكمة البشير أمام محكمة مختلطة.

وحول إمكانية توجه وفد من المحكمة الدولية إلى الخرطوم، أشار العبدالله إلى بيان صدر عن مكتب المدعية العامة فاتو بنسودا، الثلاثاء، جاء فيه أنه "يوجد حاليا كثير من التكهنات وتقارير إعلامية حول ملف السودان في المحكمة الدولية، ويود المكتب أن يوضح أن من الخطأ وجود وفد من المحكمة الدولية في الخرطوم في الوقت الحالي".

وأشار البيان إلى أن موقف مكتب المدعية العامة واضح ويعكس ما جاء في كلمة لها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي.

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