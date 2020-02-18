محمد رمضان مدافعًا عن نفسه: «بتهاجم لأنى من الطبقة البسيطة»

دافع الفنان محمد رمضان، عن نفسه، بعد موجة الهجوم الذي يتعرض لها مؤخرًا، بداية من واقعة الطيار الموقوف، وظهوره بجانب سياراته.

وقال رمضان: «جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي».

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «مشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم، لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي.. وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات».

وتابع: «السبب هو إن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية.. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم.. زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة العقوبة فعلا قاسية جداً إنما مش قصدي الطيار خالص.. والدليل ان كل الطيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إقافهم أسبوع واحد حتى.. ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراماً لكم.. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبداً».