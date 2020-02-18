» لاعب شهير متهم بالعنف الجنسي ضد فتاة صغيرة

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ماريو بالوتيلي
ماريو بالوتيلي
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يواجه "ماريو بالوتيلي"، مهاجم فريف "بريشيا" الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، تهمة العنف الجنسي على فتاة دون السن القانونية.

وتحقق الشرطة الإيطالية منذ عامين في التهمة الموجهة إلى "بالوتيلي"، البالغ من العمر 29 عامًا، مهاجم مانشستر سيتي وليفربول السابق، وكان يلعب في صفوف "نيس" الفرنسي في ذلك الوقت.

وتقول تقارير إن الدولي الايطالي أحبط محاولة فتاة لابتزازه بعد علاقتهما القصيرة في يناير 2018.

إذ زعمت في البداية أنها تبلغ من العمر 18 عامًا، وهي في السن المسموح فيه بممارسة الجنس، قبل أن تكشف أنها كانت في الحقيقة تبلغ من العمر 17 عامًا، وتطالب بالحصول على 100 ألف يورو مقابل عدم إبلاغ الشرطة عنه.

وتشير إلى أن محاميها السابق حاول بيع قصتها لصحيفة أسبوعية، وبعد إجراء تحقيق مطول من قبل الشرطة، تبين صحة موقفه، لكن محاميتها "إليسا روميو" تتحدث الآن عن ادعاءات خطيرة تتعلق بالتهمة الموجهة إلى "بالوتيلي"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت محامية الفتاة: "في يناير 2018، رفعت الفتاة دعوى قضائية ضد ماريو بالوتيلي بعد علاقة. لقد بدأت بالتراضي، ومع ذلك تطورت إلى أفعال جنسية لم تكن تريدها الفتاة، ثم تحولت إلى عنف جنسي".

والضحية المزعومة تنحدر من "باسانو ديل جرابا"، بالقرب من "فيتشنزا" في شمال شرق إيطاليا. وتقول محاميتها: "سنقوم بإجراء الفحوصات المطلوبة في الأماكن المناسبة".

ولعب "بالوتيلي" لمدة عامين ونصف مع مانشستر سيتي الإنجليزي، مما ساعدهم على الفوز بالدوري الممتاز في عام 2012.


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