شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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الأرصاد

طقس الأربعاء

برد وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث يتوقع خبراء الطقس أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن يكون هناك تساقط للأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة، وتكون الرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد تنشط الرياح المثيرة للأتربة.

وجاءت درجات الحرارة وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى  08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

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