صاحب مطعم «البرنس»:سأقاضي محمد رمضان

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مطعم

محمد رمضان

البرنس

ناصر البرنس

هدد الشيف ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس" الشهير في إمبابة، باللجوء إلى القضاء لأخذ حقه بعدما اقتحم الفنان محمد رمضان مطعمه بصحبة فريق العمل، وقام بتصوير مشاهد داخل المطعم دون استئذان "البرنس" فضلًا عن تهديد الأخير من قبل المنتج، حسب زعمه.

وأكد ناصر البرنس أنه تم إبلاغه وهو في منزله من قبل العاملين في المطعم أن الفنان محمد رمضان ذهب إلى مطعمه وقام بتصوير مشاهد دون أن يستأذنه أحد، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود كاميرات كثيرة تصور الفنان، وعندما اتصل بالمنتج طارق نجارة، سأله عن تصويرهم لمشاهد من مسلسل البرنس أو فيديو كليب فما كان من الأخير إلا أنه رد قائلًا: "متتكلمش عشان متزعلش"، حسب قوله.

ونشر "البرنس" فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقال في الفيديو: "كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم طبعا رحبوا بيه وعملوله طرابيزة لـ20 نفر، فأنا ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الأمر، وقولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني"، حسب زعمه.

وأضاف: "إيه مزعلش دي إنت بتهددني، إنتم بتيجوا تدخلوا المحل وتصوروا كدا من غير ما صاحب المحل يعرف، أو البراند أنا بيجيلي نجوم عريقة كتير هنا، وبصورهم مبقدرش أصور معاهم من غير ما أستأذنهم، بس إنت تيجي وتصور هنا من غير إذني، لأ دا انا أرفع دعوى قضائية وبلدي تجيب لي حقي، أنا فرغت الـ65 كاميرا اللي عندي، واكتشفت إنه بيصور كليب"، بحسب قوله.

واختتم بأنه لن يترك حقه وسوف يقاضي الفنان وسيحصل عليه بالقانون، مقدمًا الاعتذار لكل من تأذوا في مطعمه بسبب الزحام وما حدث بسبب الفنان محمد رمضان.


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