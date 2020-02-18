محمد رمضان يؤدي وصلة رقص أعلى سيارته بشبرا

18 فبراير 2020 - 07:28 م

شهدت منطقة روض الفرج بشبرا، أداء الفنان محمد رمضان وصلة رقص على إحدى سياراته.

وتواجد "رمضان" بالمنطقة حيث حظي بالتفاف المواطنين حوله، أثناء صعوده فوق سيارته وشروعه في الغناء والرقص.

ويواجه "رمضان" خلال هذه الفترة عدة انتقادات إثر أزمته مع كابتن طيارأشرف أبو اليسر، على خلفية إيقاف الأخير بشأن صورة الكابينة الشهيرة في سبتمبر الماضي.

واليوم قدم "أبو اليسر" بلاغًا للنائب العام اتهم فيه محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه.