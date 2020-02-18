» وصلة رقص «مهاتير محمد» تشعل السوشيال ميديا

18 فبراير 2020 - 06:52 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وهو يؤدي وصلة رقص مع فتاة قيل إنها حفيدته.

وأشعل الفيديو حماس النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه عمر "مهاتير" الذي تجاوز الـ95 عامًا وهيبة منصبه، لم يمنعانه من الرقص والفرح والتعبير عن سعادته مع حفيدته.

وعلق أحد المغردين على الفيديو قائلًا: "رئيس وزراء ماليزيا #مهاتير_محمد(95 عاماً) يرقص مع حفيدته. هذا الرجل العظيم اكبر رئيس وزراء بالعالم سنا .. ومسلم ملتزم دينيًا ..وصاحب انظف يد وأفضل واهم ادارة بلاد بالكرة الأرضية .. وتبًا لكم ولي !!».