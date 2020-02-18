  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لقطة من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط

الاهلى والزمالك

موعد مباراة سوبر الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الطليقان

سبب صادم وراء تطليق ملك ماليزيا لملكة جمال روسيا

مصر تبني جدارًا خرسانيًا على حدود قطاع غزة

مصر تبني جدارًا خرسانيًا على حدود قطاع غزة

فجر السعيد

الموت يفجع فجر السعيد

هيثم أحمد زكي

هل قتل؟.. قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي ومجلس الوزراء يصدق على 7 قرارات

شاكوش وعمر كمال

أزمة حسن شاكوش وعمر كمال أمام النائب العام

سفينة شحن

ننشر المنتجات السعودية المحظور استيرادها في الكويت

محمد رمضان

محمد رمضان يواجه أزمة جديدة تصل للنائب العام

وصلة رقص «مهاتير محمد» تشعل السوشيال ميديا

عرب وعالم

مهاتير محمد يرقص مع حفيدته
مهاتير محمد يرقص مع حفيدته
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. "جلابية" منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

#

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة

#

حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا من إندونيسيا

#

"حركات غير لائقة".. سعودية تشعل غضب السوشيال ميديا من الجيم

ماليزيا

رقص

رئيس وزراء

مهاتير محمد

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وهو يؤدي وصلة رقص مع فتاة قيل إنها حفيدته.

وأشعل الفيديو حماس النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه عمر "مهاتير" الذي تجاوز الـ95 عامًا وهيبة منصبه، لم يمنعانه من الرقص والفرح والتعبير عن سعادته مع حفيدته.

وعلق أحد المغردين على الفيديو قائلًا: "رئيس وزراء ماليزيا #مهاتير_محمد(95 عاماً) يرقص مع  حفيدته. هذا الرجل العظيم اكبر رئيس وزراء بالعالم سنا .. ومسلم ملتزم دينيًا ..وصاحب انظف يد وأفضل واهم ادارة بلاد بالكرة الأرضية .. وتبًا لكم ولي !!».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كأس العرب.. مصر تدك شباك الجزائر برباعية
» وصلة رقص «مهاتير محمد» تشعل السوشيال ميديا
» موعد نفاد تذاكر جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر
» حقيقة رحيل «جوارديولا» عن تدريب مانشستر سيتي
» التحقيق مع 6 صفحات على "فيسبوك" بسبب "كورونا"
» كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين برباعية
» نجل "الحريري": عدو السعودية يفعل هذا
» وثيقة مسربة تكشف فظائع الصين بحق مسلمي الإيجور
» مرشحة لزعامة حزب «العمال» تدعو لإلغاء الملكية ببريطانيا
» الخطر يلاحق نجوم المهرجانات.. دعوى قضائية تطالب بوقفهم
» وزير الرياضة السابق يتوقع نتيجة مباراة السوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان