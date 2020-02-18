» موعد نفاد تذاكر جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر

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تذاكر

توقع سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري موعد نفاد تذاكر كأس السوبر المرتقبة بين القطبين.

ويلتقي الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد بالإمارات، في مباراة كأس السوبر المحلي.

رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، سهيل العريفي، أكد مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع نفاد التذاكر الخاصة بجماهير نادي الزمالك غدًا الأربعاء.

وأشار العريفي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، إلى أنه بحلول صباح اليوم الثلاثاء، فإن حصة الزمالك من التذاكر كان متبقي منها 28% فقط متاحة للبيع، مؤكدًا بتوقعه نفاد التذاكر غدًا الأربعاء.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لمباراة السوبر، كانت قد أعلنت في وقت سابق، نفاد التذاكر الخاصة بجماهير النادي الأهلي منذ عدة أيام ماضية.


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