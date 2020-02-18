  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لقطة من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط

الاهلى والزمالك

موعد مباراة سوبر الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الطليقان

سبب صادم وراء تطليق ملك ماليزيا لملكة جمال روسيا

مصر تبني جدارًا خرسانيًا على حدود قطاع غزة

مصر تبني جدارًا خرسانيًا على حدود قطاع غزة

فجر السعيد

الموت يفجع فجر السعيد

هيثم أحمد زكي

هل قتل؟.. قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي ومجلس الوزراء يصدق على 7 قرارات

شاكوش وعمر كمال

أزمة حسن شاكوش وعمر كمال أمام النائب العام

سفينة شحن

ننشر المنتجات السعودية المحظور استيرادها في الكويت

محمد رمضان

محمد رمضان يواجه أزمة جديدة تصل للنائب العام

التحقيق مع 6 صفحات على "فيسبوك" بسبب "كورونا"

قضايا وحوادث

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ووهان.. مدينة الأشباح الخالية من الحياة

#

توجيه عاجل من "الصحة" بشأن "كورونا"

#

استنفار بعد العثور على جثة فتاة محترقة بالسعودية

#

«شاكيري»: لست نادمًا على اللعب لليفربول

أخبار كاذبة

كورونا

فيروس كورونا

الاشتباه في إصابة

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بفتح تحقيق في الشكاوى الواردة إلى المجلس ضد 6 صفحات شخصية على فيس بوك، وواتس آب، نشرت أخبارا مغلوطة بشأن اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في مول سيتي ستارز.

وأضافت اللجنة، في تقريرها الثلاثاء، أنّ الصفحات تجاهلت أنّ اشتباه الإصابة حدث في المبنى الإداري البعيد عن المول، ما تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة للمول، متابعة: "هذه الصفحات حرضت على عدم زيارة مول سيتي ستارز".

كما أوصت اللجنة بحفظ التحقيق مع موقع البوابة نيوز، فيما يخص نشر خبر كاذب عن حدوث إصابة بكورونا في طنطا، إذ سارعت إدارة الموقع بحذف الخبر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كأس العرب.. مصر تدك شباك الجزائر برباعية
» وصلة رقص «مهاتير محمد» تشعل السوشيال ميديا
» موعد نفاد تذاكر جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر
» حقيقة رحيل «جوارديولا» عن تدريب مانشستر سيتي
» التحقيق مع 6 صفحات على "فيسبوك" بسبب "كورونا"
» كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين برباعية
» نجل "الحريري": عدو السعودية يفعل هذا
» وثيقة مسربة تكشف فظائع الصين بحق مسلمي الإيجور
» مرشحة لزعامة حزب «العمال» تدعو لإلغاء الملكية ببريطانيا
» الخطر يلاحق نجوم المهرجانات.. دعوى قضائية تطالب بوقفهم
» وزير الرياضة السابق يتوقع نتيجة مباراة السوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان