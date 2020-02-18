  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لقطة من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط

الاهلى والزمالك

موعد مباراة سوبر الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الطليقان

سبب صادم وراء تطليق ملك ماليزيا لملكة جمال روسيا

مصر تبني جدارًا خرسانيًا على حدود قطاع غزة

مصر تبني جدارًا خرسانيًا على حدود قطاع غزة

فجر السعيد

الموت يفجع فجر السعيد

هيثم أحمد زكي

هل قتل؟.. قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي ومجلس الوزراء يصدق على 7 قرارات

شاكوش وعمر كمال

أزمة حسن شاكوش وعمر كمال أمام النائب العام

سفينة شحن

ننشر المنتجات السعودية المحظور استيرادها في الكويت

محمد رمضان

محمد رمضان يواجه أزمة جديدة تصل للنائب العام

الخطر يلاحق نجوم المهرجانات.. دعوى قضائية تطالب بوقفهم

قضايا وحوادث

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

دعوى قضائية لإلغاء قرار جمهوري بشأن "البرادعي"

#

الكويت.. دعوى قضائية بوقف تويتر

#

دعوى قضائية من تركى آل الشيخ لتسليم "محمد علي"

دعوى قضائية

حمو بيكا

حسن شاكوش

نجوم المهرجانات

قدم المحامي سمير صبري، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف جميع القنوات عبر موقع "اليوتيوب" التي تبث عليها أغاني المهرجانات الشعبية.

وتضمنت الدعوى على الآتي: "أصدر نقيب الموسيقيين بيانًا جاء فيه منع أغاني المهرجانات، لما بها من إيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وذلك بسبب ما حدث في حفل أقيم باستاد القاهرة وتضمن أغاني به ألفاظ غير أخلاقية".

وأضافت الدعوى: "أن امتناع جهة النقابة عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات التي تعرض أغاني المهرجانات على موقع يوتيوب يعد قرارا سلبيا لأنه لابد من وقف جميع القنوات والروابط على موقع اليوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات".

وأصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر، قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا، وأمر هاني شاكر بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة غناء "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، لاحتوائها على جملة "اشرب خمور وحشيش".

وجاء في البيان: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كأس العرب.. مصر تدك شباك الجزائر برباعية
» وصلة رقص «مهاتير محمد» تشعل السوشيال ميديا
» موعد نفاد تذاكر جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر
» حقيقة رحيل «جوارديولا» عن تدريب مانشستر سيتي
» التحقيق مع 6 صفحات على "فيسبوك" بسبب "كورونا"
» كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين برباعية
» نجل "الحريري": عدو السعودية يفعل هذا
» وثيقة مسربة تكشف فظائع الصين بحق مسلمي الإيجور
» مرشحة لزعامة حزب «العمال» تدعو لإلغاء الملكية ببريطانيا
» الخطر يلاحق نجوم المهرجانات.. دعوى قضائية تطالب بوقفهم
» وزير الرياضة السابق يتوقع نتيجة مباراة السوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان