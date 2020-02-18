» الخطر يلاحق نجوم المهرجانات.. دعوى قضائية تطالب بوقفهم

قدم المحامي سمير صبري، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف جميع القنوات عبر موقع "اليوتيوب" التي تبث عليها أغاني المهرجانات الشعبية.

وتضمنت الدعوى على الآتي: "أصدر نقيب الموسيقيين بيانًا جاء فيه منع أغاني المهرجانات، لما بها من إيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وذلك بسبب ما حدث في حفل أقيم باستاد القاهرة وتضمن أغاني به ألفاظ غير أخلاقية".

وأضافت الدعوى: "أن امتناع جهة النقابة عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات التي تعرض أغاني المهرجانات على موقع يوتيوب يعد قرارا سلبيا لأنه لابد من وقف جميع القنوات والروابط على موقع اليوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات".

وأصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر، قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا، وأمر هاني شاكر بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة غناء "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، لاحتوائها على جملة "اشرب خمور وحشيش".

وجاء في البيان: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.