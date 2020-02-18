قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي

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الطب الشرعي يصدر تقريره بشأن وفاة "هيثم زكي"

قتل

وفاة

النيابة

هيثم احمد زكي

حسمت النيابة العامة، قضية وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بعد 3 شهور من العثور عليه جثة هامدة داخل شقته.

واستقر لدى النيابة بناءًا على تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فيها، بعد تسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، حيث انتهت جميع التقارير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وقررت نيابة أول وثاني الشيخ زايد، حفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بعد كل ما سبق.

وتوفى هيثم أحمد زكي، داخل شقته بأزمة قلبية، بعمر 35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.


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